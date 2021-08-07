Посольство Ирака в России организует вывозной рейс из Белоруссии

«Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания "Иракские авиалинии" организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», - заявил дипломат в Twitter.

Информация опубликована после того, как Управление гражданской авиации Ирака заявило, что страна приостановила все пассажирские рейсы в Белоруссию на неопределенный срок. Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook.

В Литве ранее заявили о росте нелегальных мигрантов в страну из Белоруссии. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас отметил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.

«В соответствии с распоряжениями правительства Управление гражданской авиации Ирака объявляет о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск с авиакомпанией «Иракские авиалинии» или другими национальными перевозчиками до дальнейшего уведомления», — цитирует заявление ведомства Газета.ru.

Напомним, 5 августа «Иракские авиалинии» заявили, что приостанавливают рейсы в Минск на неделю.

