Посольство Ирака в России организует вывозной рейс из Белоруссии
Граждан Ирака из Белоруссии эвакуируют из Белоруссии специальным рейсом. Его организует посольство Ирака в России 10 августа.
Об этом рассказал посол арабской республики в РФ Абдель Рахман аль-Хасани 7 августа, в субботу.
«Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания "Иракские авиалинии" организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», - заявил дипломат в Twitter.
Информация опубликована после того, как Управление гражданской авиации Ирака заявило, что страна приостановила все пассажирские рейсы в Белоруссию на неопределенный срок. Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook.
В Литве ранее заявили о росте нелегальных мигрантов в страну из Белоруссии. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас отметил, что две трети мигрантов в Литве являются выходцами из Ирака.
«В соответствии с распоряжениями правительства Управление гражданской авиации Ирака объявляет о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск с авиакомпанией «Иракские авиалинии» или другими национальными перевозчиками до дальнейшего уведомления», — цитирует заявление ведомства Газета.ru.
Напомним, 5 августа «Иракские авиалинии» заявили, что приостанавливают рейсы в Минск на неделю.
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