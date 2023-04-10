Посол заявил о сильнейшем давлении на сотрудничающие с Россией немецкие предприятия

По словам дипломата, за несколько десятилетий немецкий бизнес прочно укоренился на российском рынке, здесь ему вполне комфортно, поэтому предприятия из ФРГ не торопятся покидать Россию.

Вместе с тем Нечаев отметил, что освободившиеся позиции на рынке оперативно займут российские предприниматели и бизнесмены из дружественных государств, что и происходит сегодня.

Ранее президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил, что некоторые западные компании могут в будущем уйти с российского рынка, однако это будет обусловлено коммерческими соображениями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

