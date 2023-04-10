Посол заявил о сильнейшем давлении на сотрудничающие с Россией немецкие предприятия
На немецкие предприятия, решившие сотрудничать с Россией, сегодня оказывается сильнейшее давление. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сообщило издание «Известия».
По словам дипломата, за несколько десятилетий немецкий бизнес прочно укоренился на российском рынке, здесь ему вполне комфортно, поэтому предприятия из ФРГ не торопятся покидать Россию.
Вместе с тем Нечаев отметил, что освободившиеся позиции на рынке оперативно займут российские предприниматели и бизнесмены из дружественных государств, что и происходит сегодня.
Ранее президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил, что некоторые западные компании могут в будущем уйти с российского рынка, однако это будет обусловлено коммерческими соображениями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru