Посол Украины обвинил немецких политиков в «пособничестве Кремлю»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике премьер-министров Нижней Саксонии и земли Мекленбург — Передняя Померания Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг. По мнению дипломата, выступая против антироссийских санкций, они способствуют «агрессии» против Украины и выступают «пособниками Кремля». Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung, которой Мельник дал интервью.
По мнению украинского посла, Вайль и Швезиг «торпедируют... мирные усилия федерального правительства и разрушают доверие к Германии как к посреднику», передает Утро.ру.
Мельник подчеркнул, что любые призывы к отмене санкций против России — это «предательство украинского народа».
Ранее Вайль, а также Швезиг выступили за отмену санкций против России и за диалог с Москвой.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН усомнился в том, что мнение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, признавшего законным присоединение Крыма к России, будет воспринято в стране и в целом в ЕС как политическая декларация.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Boeing остался без единого заказа на авиасалоне в Ле-Бурже
- Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции
- Посол Украины обвинил немецких политиков в «пособничестве Кремлю»
- По делу о массовой драке в Чемодановке арестованы 15 человек
- На въезде в Екатеринбург установили таблицу «Город храбрых»