Посол Украины обвинил немецких политиков в «пособничестве Кремлю»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике премьер-министров Нижней Саксонии и земли Мекленбург — Передняя Померания Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг. По мнению дипломата, выступая против антироссийских санкций, они способствуют «агрессии» против Украины и выступают «пособниками Кремля». Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung, которой Мельник дал интервью.

По мнению украинского посла, Вайль и Швезиг «торпедируют... мирные усилия федерального правительства и разрушают доверие к Германии как к посреднику», передает Утро.ру.

Мельник подчеркнул, что любые призывы к отмене санкций против России — это «предательство украинского народа».

Ранее Вайль, а также Швезиг выступили за отмену санкций против России и за диалог с Москвой.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН усомнился в том, что мнение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, признавшего законным присоединение Крыма к России, будет воспринято в стране и в целом в ЕС как политическая декларация.

