Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия РФ

Посол Соединенных Штатов Рубен Бригети принес извинения Южно-Африканской Республике за слова о том, что ЮАР поставляет оружие России, сообщают СМИ.

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МИД африканской республики выразил протест. Американский посол признал, что перешел черту и «безоговорочно извинился перед правительством и народом», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЮАР.

В МИД отметили, что президент республики Сирил Рамафоса поручил провести расследование возможных поставок оружия России.

В беседе с Toronto Sun посол Южно-Африканской Республики в Канаде Риаз Шейк призвал правительство страны содействовать завершению конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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