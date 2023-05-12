Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия РФ
Посол Соединенных Штатов Рубен Бригети принес извинения Южно-Африканской Республике за слова о том, что ЮАР поставляет оружие России, сообщают СМИ.
МИД африканской республики выразил протест. Американский посол признал, что перешел черту и «безоговорочно извинился перед правительством и народом», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЮАР.
В МИД отметили, что президент республики Сирил Рамафоса поручил провести расследование возможных поставок оружия России.
В беседе с Toronto Sun посол Южно-Африканской Республики в Канаде Риаз Шейк призвал правительство страны содействовать завершению конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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