Посол сообщил о скором возобновлении работы российской школы в Варшаве
Посол России в Польше Сергей Андреев назвал сроки возобновления работы школы при диппредставительстве РФ. Слова дипломата передает РИА Новости.
Андреев заявил, что образовательное учреждение откроется 10 мая. Школа будет располагаться в другом здании, уточнил он.
Дипломат отметил, что на следующей неделе сотрудники посольства займутся организационными вопросами. Оборудование и другое имущество вывезут в другое здание.
В беседе с ТАСС Андреев ответил на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей. По его словам, посольство в Варшаве готово к любым решениям Москвы, сообщает «Радиоточка НСН».
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