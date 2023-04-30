Посол сообщил о скором возобновлении работы российской школы в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал сроки возобновления работы школы при диппредставительстве РФ. Слова дипломата передает РИА Новости.

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Андреев заявил, что образовательное учреждение откроется 10 мая. Школа будет располагаться в другом здании, уточнил он.

Дипломат отметил, что на следующей неделе сотрудники посольства займутся организационными вопросами. Оборудование и другое имущество вывезут в другое здание.

В беседе с ТАСС Андреев ответил на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей. По его словам, посольство в Варшаве готово к любым решениям Москвы, сообщает «Радиоточка НСН».

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