В Баку заявили о неготовности к встрече с Пашиняном

Глава армянского правительства Никол Пашинян ранее в среду заявил, что Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха, без которого не будет Армении. Поэтому защита прав народа Карабаха - это защита прав армянского народа, подчеркнул он.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров провел отдельные встречи с со своими коллегами из Армении и Азербайджана, напоминает ТК 360.

Конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Затем объявлялось о гуманитарном перемирии, однако боевые действия все ещё продолжаются.

