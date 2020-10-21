В Баку заявили о неготовности к встрече с Пашиняном
Ситуация для встречи лидеров Азербайджана и Армении еще не созрела, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.
Как передает ТАСС слова посла, армянская сторона демонстрирует деструктивность в своих подходах.
Он подчеркнул, что Азербайджан будет решительно отстаивать свою позицию по Карабаху и добавил, что она основана на международном праве.
Глава армянского правительства Никол Пашинян ранее в среду заявил, что Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха, без которого не будет Армении. Поэтому защита прав народа Карабаха - это защита прав армянского народа, подчеркнул он.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров провел отдельные встречи с со своими коллегами из Армении и Азербайджана, напоминает ТК 360.
Конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Затем объявлялось о гуманитарном перемирии, однако боевые действия все ещё продолжаются.
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