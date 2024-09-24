Посол Рудаков: Ливан находится на грани гуманитарной катастрофы

«Ливан находится на пороге такой же гуманитарной катастрофы, которую переживает сектор Газа», — отметил дипломат.

Рудаков подчеркнул, что зачинщик у этих событий «один и тот же». Посол подчеркнул, что ливанским больницам приходится крайне тяжело, масштаб катастрофы «пока не поддается исчислению».

Ранее израильские военные начали атаки на южные районы Ливана и Бейрут в рамках «упреждающей наступательной операции». По данным ливанского минздрава, при ударах погибли 492 человека, 1645 были ранены, пишет Ura.ru. В управлении верховного комиссара ООН призвали прекратить бомбардировки и объявили об усилении помощи пострадавшим.

