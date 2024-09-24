Посол Рудаков: Ливан находится на грани гуманитарной катастрофы
Ливан оказался на грани гуманитарной катастрофы, считает посол России в Бейруте Александр Рудаков. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».
«Ливан находится на пороге такой же гуманитарной катастрофы, которую переживает сектор Газа», — отметил дипломат.
Рудаков подчеркнул, что зачинщик у этих событий «один и тот же». Посол подчеркнул, что ливанским больницам приходится крайне тяжело, масштаб катастрофы «пока не поддается исчислению».
Ранее израильские военные начали атаки на южные районы Ливана и Бейрут в рамках «упреждающей наступательной операции». По данным ливанского минздрава, при ударах погибли 492 человека, 1645 были ранены, пишет Ura.ru. В управлении верховного комиссара ООН призвали прекратить бомбардировки и объявили об усилении помощи пострадавшим.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦБ ответили Норштейну на обвинения в «воровстве» «Ежика в тумане»
- Посол Рудаков: Ливан находится на грани гуманитарной катастрофы
- Опрос: Женщины чаще мужчин разводятся после повышения на работе
- В России выйдет новый мультсериал о Чебурашке
- В России снимут фильм «Моя собака — космонавт» про Белку
- Родители умерших от отравления четверых детей чувствуют себя удовлетворительно
- Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
- В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет
- Житель Биробиджана задержан за подготовку поджога пункта отбора контрактников
- Россияне хотели бы прочитать фанфики по «Алым парусам» и «Джейн Эйр»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru