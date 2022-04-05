Посол РФ: Венгерская MVM обсуждает оплату газа в рублях

Венгерская энергетическая компания MVM и российский «Газпром» обсуждают вопрос о переводе расчетов за газ в рубли. Об этом сообщил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

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«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы (о переводе расчетов в рубли) обсуждаются», — цитирует дипломата РИА Новости.

Однако власти Венгрии пока не давали официальных комментариев на эту тему, поэтому официальная позиция руководства страны остается неясной, пишут Известия.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами за рубли. Иностранные покупатели должны открыть счета в банках в РФ и платить за энергоресурсы в российской валюте, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазГазпромВенгрия
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