Посол РФ: Венгерская MVM обсуждает оплату газа в рублях
Венгерская энергетическая компания MVM и российский «Газпром» обсуждают вопрос о переводе расчетов за газ в рубли. Об этом сообщил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы (о переводе расчетов в рубли) обсуждаются», — цитирует дипломата РИА Новости.
Однако власти Венгрии пока не давали официальных комментариев на эту тему, поэтому официальная позиция руководства страны остается неясной, пишут Известия.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами за рубли. Иностранные покупатели должны открыть счета в банках в РФ и платить за энергоресурсы в российской валюте, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- В «Лаборатории Касперского» рассказали о четырехкратном увеличении числа хакерских атак в РФ
- СМИ: Немецкий автопром готовится к худшему из-за угрозы отключения российского газа
- «Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
- В Госдуме предложили вернуть традиционную пятилетнюю систему высшего образования
- Посол РФ: Венгерская MVM обсуждает оплату газа в рублях
- Эксперт предрек глобальный продовольственный кризис из-за санкций
- Счетная палата предложила не строить трассу в порт Восточный за 309 млрд рублей
- СМИ сообщили о тайном испытании американской гиперзвуковой ракеты
- СМИ: цель спецоперации России - прорыв осады, устроенной США
- Бибилов: В Южной Осетии могут состояться два референдума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru