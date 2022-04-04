СМИ: Россия получит рекордную прибыль от продажи нефти и газа в 2022 году

Как сообщает агентство, ссылаясь на отчет экономистов Института международных финансов (IIF) во главе с Робином Бруксом, «значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится». Москва в 2022 году может заработать на экспорте энергоносителей почти $321 млрд — на треть больше, чем годом ранее.

«Россия также может получить рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по подсчетам IIF, может достичь $240 млрд», — отмечают эксперты.

Ранее немецкий эксперт Янис Клюге заявил, что на фоне экстремального роста цен на газ на спотовых рынках Россия получит рекордные доходы от экспорта топлива. Кроме того, специалист считает, что российский бюджет в нынешнем году окажется профицитным, пишет Ura.ru.

