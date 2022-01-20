Посол РФ в ЦАР озвучил версию убийства российских журналистов в 2018 году

Новый посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов сообщил, что, согласно предварительным данным, трех российских журналистов в ЦАР в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R, сообщает РИА Новости.

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По его словам, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе «Декоа-Сибю». Их остановили и убили боевики.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Они приехали в страну с целью изучения деятельности нерегулярных российских вооруженных формирований, в частности ЧВК Вагнера. Неизвестные тормознули репортёров на одном из блокпостов и открыли огонь на поражение.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:УбийстваЖурналистыЦАР
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