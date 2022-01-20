Посол РФ в ЦАР озвучил версию убийства российских журналистов в 2018 году

По его словам, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе «Декоа-Сибю». Их остановили и убили боевики.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Они приехали в страну с целью изучения деятельности нерегулярных российских вооруженных формирований, в частности ЧВК Вагнера. Неизвестные тормознули репортёров на одном из блокпостов и открыли огонь на поражение.

