Посол РФ назвал «фактически терактом» инцидент у ворот диппредставительства в Бухаресте
Инцидент со сгоревшим у ворот посольства России в Бухаресте автомобилем можно назвать «фактическим терактом». Об этом заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что утром в среду в ограду российского диппредставительства в въехала машина, после столкновения авто загорелось, водитель погиб, напоминает «Свободная пресса».
«Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», — подчеркнул Кузьмин.
По словам дипломата, в салоне автомобиля находилось несколько канистр с бензином. Въехав в ворота посольства, водитель дал дежурившим на месте жандармам понять, что «сейчас подожжет бензин, сделал это и сгорел <...> в этом автомобиле».
Кузьмин отметил, что ранее посольство РФ неоднократно получало в свой адрес прямые угрозы — «"взорвать", "отомстить" и так далее».
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