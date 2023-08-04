Посол Нигера во Франции призвал освободить президента Базума
Мятежники должны немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума, заявил в эфире телеканала LCI посол африканской республики во Франции Айшату Булама Кане.
Дипломат попросил Францию оказать давление на мятежников. Президента Базума нужно незамедлительно освободить, считает посол.
По его словам, свергнутый глава государства содержится в плохих условиях. Его лишили воды, электричества и связи, утверждает Кане.
Переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные приостановили экспорт золота и урана во Францию.
По информации Reuters, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план интервенции в Нигер, передает «Радиоточка НСН».
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