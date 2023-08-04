Посол Нигера во Франции призвал освободить президента Базума

Мятежники должны немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума, заявил в эфире телеканала LCI посол африканской республики во Франции Айшату Булама Кане.

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Дипломат попросил Францию оказать давление на мятежников. Президента Базума нужно незамедлительно освободить, считает посол.

По его словам, свергнутый глава государства содержится в плохих условиях. Его лишили воды, электричества и связи, утверждает Кане.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Военные приостановили экспорт золота и урана во Францию.

По информации Reuters, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план интервенции в Нигер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / engr_baiwa
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