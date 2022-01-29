Посол Китая предупредил об угрозе конфликта из-за поддержки США независимости Тайваня
Попытки США поощрить Тайвань к движению «по пути к независимости» могут обернуться угрозой вооруженного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом предупредил посол КНР в США Цинь Ган.
«Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединенными Штатами. Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны США, это, вероятнее всего, приведет к тому, что Соединенные Штаты и Китай - две крупные державы - будут вовлечены в военный конфликт», — заявил посол в интервью журналистам американского Национального общественного радио.
Дипломат подчеркнул, что основой отношений между США и КНР является политика «одного Китая», и китайское правительство — единственное законно представляющее страну. Однако США «разыгрывают "тайваньскую карту", чтобы сдержать Китай», считает Цинь Ган. По словам посла, Вашингтон направляет военных и вооружение на Тайвань.
«Люди по обе стороны Тайваньского пролива являются китайцами, мы - соотечественники. Последнее, что мы бы стали делать - это воевать с нашими соотечественниками. Мы в полной мере искренне сделаем все возможное для обеспечения мирного воссоединения», — заявил дипломат.
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