Американский эсминец без разрешения вошел в территориальные воды Китая

Ракетный эсминец США Benfold вторгся в территориальные воды Китая. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

Американский эсминец вошел в территориальные воды Китая

«20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша», — отмечается в заявлении на сайте Минобороны страны.

Морские и воздушные силы НОАК сопроводили американское судно, отмечает RT. Кроме того, эсминцу вынесли предупреждение с требованием покинуть акваторию, а от США потребовали немедленно прекратить «подобные провокационные действия».

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Фото: twitter.com/USNavyEurope
ТЕГИ:Американский ЭсминецКитайСША
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