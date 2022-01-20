Американский эсминец без разрешения вошел в территориальные воды Китая
Ракетный эсминец США Benfold вторгся в территориальные воды Китая. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
«20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша», — отмечается в заявлении на сайте Минобороны страны.
Морские и воздушные силы НОАК сопроводили американское судно, отмечает RT. Кроме того, эсминцу вынесли предупреждение с требованием покинуть акваторию, а от США потребовали немедленно прекратить «подобные провокационные действия».
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