Посол Келин заявил об отказе некоторых британских клиник принимать пациентов из РФ

По его словам, в Соединённом Королевстве идёт «чистая дискриминация по национальному признаку» и отметил, что некоторые клиники отказались принимать российских пациентов.

«Российских пациентов перестали принимать здесь в нескольких клиниках, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями», - подчеркнул посол.

Ранее Келин, комментируя отставку британского премьера Бориса Джонсона, заявил, что вне зависимости от того, кто придёт к власти в Великобритании, ожидать улучшений в политике по отношению к России не приходится, сообщает RT.

