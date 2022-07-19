Посол Келин заявил об отказе некоторых британских клиник принимать пациентов из РФ

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что из-за отсутствия прямого авиасообщения россияне стали редкими гостями в Великобритании.

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По его словам, в Соединённом Королевстве идёт «чистая дискриминация по национальному признаку» и отметил, что некоторые клиники отказались принимать российских пациентов.

«Российских пациентов перестали принимать здесь в нескольких клиниках, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями», - подчеркнул посол.

Ранее Келин, комментируя отставку британского премьера Бориса Джонсона, заявил, что вне зависимости от того, кто придёт к власти в Великобритании, ожидать улучшений в политике по отношению к России не приходится, сообщает RT.

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Фото: rus.rusemb.org.uk
ТЕГИ:ДискриминацияРоссиянеВеликобританияПосол
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