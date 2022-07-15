Посла РФ вызвали в МИД Великобритании в связи со смертью британца Пола Ури

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в Донецкой народной республике (ДНР) британского гражданина, сообщает пресс-служба британского кабмина.

Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского бойца

Министр иностранных дел Соединённого Корлевства Лиз Трасс заявила, что «потрясена информацией о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей».

По её словам, «Россия должна нести за это полную ответственность».

«МИД Великобритании вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность Лондона сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях», - отметили в британском правительстве.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что пленный британский наёмник Пол Ури умер от острой коронарной недостаточности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоПосолДНРСмертьВеликобритания
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