Посол Ирана: Система «Мир» должна заработать в стране в течение полугода

Российская платежная система «Мир» начнёт работать на территории Ирана в течение шести месяцев. Как пишет РБК, об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

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По его словам, такое обещание стране дали «российские ответственные лица».

«В России будет функционировать иранская система Shetab», - заключил Джалали.

Ранее посол РФ Андрей Аветисян заявил, что Россия и Танзания работают над использованием российских банковских карт в африканской стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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