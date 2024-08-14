Посол Ирана: Система «Мир» должна заработать в стране в течение полугода
14 августа 202418:36
Российская платежная система «Мир» начнёт работать на территории Ирана в течение шести месяцев. Как пишет РБК, об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
По его словам, такое обещание стране дали «российские ответственные лица».
«В России будет функционировать иранская система Shetab», - заключил Джалали.
Ранее посол РФ Андрей Аветисян заявил, что Россия и Танзания работают над использованием российских банковских карт в африканской стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru