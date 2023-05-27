Посол Экваториальной Гвинеи предложил открыть прямое авиасообщение с Россией

Как отметил дипломат, Экваториальная Гвинея считает важными отношения с РФ.

«Предприниматели и правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение», — считает посол.

Ндонг Айекаба подчеркнул, что конкуренции на этом направлении нет.

Ранее стало известно, что Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Кроме того, с конца мая будет увеличено число прямых чартерных рейсов из РФ в республику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

