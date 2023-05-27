Посол Экваториальной Гвинеи предложил открыть прямое авиасообщение с Россией
Экваториальная Гвинея и Россия могли бы наладить прямое авиасообщение. Об этом заявил посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, Экваториальная Гвинея считает важными отношения с РФ.
«Предприниматели и правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение», — считает посол.
Ндонг Айекаба подчеркнул, что конкуренции на этом направлении нет.
Ранее стало известно, что Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Кроме того, с конца мая будет увеличено число прямых чартерных рейсов из РФ в республику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru