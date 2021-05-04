Посол Египта в России рассказал о работе над возобновлением авиасообщения между странами
Россия и Египет усиленно работают над реализацией договоренности о возобновлении авиасообщения между двумя государствами, заявил посол Египта в РФ Ихаб Наср.
«Президенты уже анонсировали [восстановление авиасообщения], и в настоящее время правительственные органы обеих стран работают над реализацией практических шагов», — сообщил посол, отвечая на вопрос ТАСС о сроках возобновления рейсов из РФ в Египет.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами курортных Хургады и Шарм-эш-Шейха.
В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции уточнили, что решение о числе рейсов из РФ на курорты Египта будет объявлено во второй половине мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- В посольстве РФ во Франции назвали «частью демарша» вызов российского посла
- СМИ: Правительство РФ обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости
- Посол Египта в России рассказал о работе над возобновлением авиасообщения между странами
- В Госдуме предложили запретить избираться депутатами лицам, причастным к экстремистским организациям
- Блинкен: США выступают против «Северного потока-2»
- В Бундестаге назвали нереалистичным срыв строительства «Северного потока-2» из-за иска NABU
- Посла РФ вызвали в МИД Франции из-за российских контрсанкций
- Лукашенко массово лишил званий бывших силовиков за дискредитирующие поступки
- В России в апреле резко вырос спрос на наличные
- Психолог объяснила развод Гейтса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru