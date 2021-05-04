Посол Египта в России рассказал о работе над возобновлением авиасообщения между странами

Россия и Египет усиленно работают над реализацией договоренности о возобновлении авиасообщения между двумя государствами, заявил посол Египта в РФ Ихаб Наср.

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«Президенты уже анонсировали [восстановление авиасообщения], и в настоящее время правительственные органы обеих стран работают над реализацией практических шагов», — сообщил посол, отвечая на вопрос ТАСС о сроках возобновления рейсов из РФ в Египет.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами курортных Хургады и Шарм-эш-Шейха.

В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции уточнили, что решение о числе рейсов из РФ на курорты Египта будет объявлено во второй половине мая.

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ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияЕгипет
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