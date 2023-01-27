Посол Дании в Турции вызван в МИД из-за акции с сожжением Корана в Копенгагене

Посла Дании в Анкаре Данни Аннана вызвали в МИД Турции из-за согласованной датскими властями акции с сожжением Корана.

Священную книгу мусульман датский ультраправый политик Расмус Палудан сегодня провел в Копенгагене перед мечетью. Ранее он сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Акцию согласовали датские власти. В интервью Aftonbladet он пообещал повторять это перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швецию не возьмут в НАТО.

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Турция расценивает акцию как преступление на почве ненависти. В МИД Швеции ранее заявили, что не поддерживают исламофобию, но в стране существует свобода самовыражения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этом фоне отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:МусульманеТурцияДания
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