Посол Дании в Турции вызван в МИД из-за акции с сожжением Корана в Копенгагене

Турция расценивает акцию как преступление на почве ненависти. В МИД Швеции ранее заявили, что не поддерживают исламофобию, но в стране существует свобода самовыражения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этом фоне отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



