Посол: Аргентина не подтвердила планы передать Киеву российские вертолеты
Власти Аргентины не подтвердили планы передать Украине российские вертолеты. Об этом сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.
Как отметил дипломат, Москва уведомила аргентинскую сторону о недопустимости передачи Киеву российской техники. По словам Феоктистова, подобные действия неприемлемы и противоречат запрету на передачу военной техники третьим странам без согласия производителя, прописанному в сертификате конечного пользователя.
В декабре СМИ сообщили, что Аргентина намерена предоставить Украине два купленных в РФ транспортных вертолета Ми-171Е. Сейчас воздушные суда находятся в нерабочем состоянии и требуют капремонта. Однако Феоктистов отмечал, что Россия выступает категорически против передачи машин своим противникам, пишет Ura.ru.
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