Посол: Аргентина не подтвердила планы передать Киеву российские вертолеты

Как отметил дипломат, Москва уведомила аргентинскую сторону о недопустимости передачи Киеву российской техники. По словам Феоктистова, подобные действия неприемлемы и противоречат запрету на передачу военной техники третьим странам без согласия производителя, прописанному в сертификате конечного пользователя.

В декабре СМИ сообщили, что Аргентина намерена предоставить Украине два купленных в РФ транспортных вертолета Ми-171Е. Сейчас воздушные суда находятся в нерабочем состоянии и требуют капремонта. Однако Феоктистов отмечал, что Россия выступает категорически против передачи машин своим противникам, пишет Ura.ru.

