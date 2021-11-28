Посол Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности

В ходе программы «СоловьевLive» он сообщил, что появились первые позитивные сигналы. «У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности»,- сказал дипломат. Он отметил, что «появились первые ростки позитивного результата на этом направлении».

Ранее Антонов заявил, что есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранителями деятельности преступных группировок, которые используют вредоносное программное обеспечение.

