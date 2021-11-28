Посол Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал переговоры между Москвой и Вашингтоном по кибербезопасности.

Антонов рассказал о взаимодействии России и США по вопросам кибербезопасности

В ходе программы «СоловьевLive» он сообщил, что появились первые позитивные сигналы. «У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности»,- сказал дипломат. Он отметил, что «появились первые ростки позитивного результата на этом направлении».

Ранее Антонов заявил, что есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранителями деятельности преступных группировок, которые используют вредоносное программное обеспечение.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:КибербезопасностьАнатолий Антонов
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