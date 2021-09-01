Посол Афганистана заявил о планах талибов убить лидера сопротивления в Панджшере

По мнению дипломата, талибы никогда не пойдут на переговоры с сопротивлением, отмечает РЕН ТВ.

«Они [талибы] не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира», — рассказал Агбар в интервью РИА Новости.

Дипломат считает, что «Талибан» намерен «поставить на колени весь Афганистан» и «уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда».

Накануне Масуд заявил, что перестанет бороться с радикалами при условии создания инклюзивного правительства и обеспечения соблюдения гражданских прав, напоминает телеканал «360».

