Посол Афганистана заявил о планах талибов убить лидера сопротивления в Панджшере
Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
По мнению дипломата, талибы никогда не пойдут на переговоры с сопротивлением, отмечает РЕН ТВ.
«Они [талибы] не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира», — рассказал Агбар в интервью РИА Новости.
Дипломат считает, что «Талибан» намерен «поставить на колени весь Афганистан» и «уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда».
Накануне Масуд заявил, что перестанет бороться с радикалами при условии создания инклюзивного правительства и обеспечения соблюдения гражданских прав, напоминает телеканал «360».
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