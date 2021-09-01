Посол Афганистана назвал талибов разношерстной группировкой террористов
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) — разношерстная группировка, в которую входят члены международных террористических организаций. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в интервью РИА Новости.
«Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. 25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями», — подчеркнул Агбар.
По словам дипломата, талибы «декларируют, что они пришли для мира», однако радикалы не пойдут на мирные переговоры до тех пора, пока их не вынудит международное сообщество, отмечает РЕН ТВ.
«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас — расстреливают из автоматов», — добавил посол.
Между тем руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что после вывода войск США Афганистан может ожидать новая фаза глобальной внутренней гражданской войны. Как рассказал эксперт в беседе с телеканалом «360», талибы могут использовать брошенное американскими военными оружие. Кроме того, Михайлов допустил, что талибы могут создать собственное коалиционное правительство либо начать работу под внешним управлением США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- Ростуризм продлил до середины сентября продажи путёвок с кешбэком
- Зеленский и министр обороны США обсудили ситуацию в Донбассе
- Синоптики рассказали о погоде 1 сентября в Москве
- Посол Афганистана назвал талибов разношерстной группировкой террористов
- Россияне назвали самые важные школьные предметы
- Посол Афганистана заявил о планах талибов убить лидера сопротивления в Панджшере
- Российские школы и вузы начинают учебный год в очном формате
- На Сахалине нашли живыми пропавших неделю назад женщин
- Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет
- Американский военный вертолет упал в море у берегов Калифорнии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru