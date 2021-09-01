Посол Афганистана назвал талибов разношерстной группировкой террористов

«Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. 25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями», — подчеркнул Агбар.

По словам дипломата, талибы «декларируют, что они пришли для мира», однако радикалы не пойдут на мирные переговоры до тех пора, пока их не вынудит международное сообщество, отмечает РЕН ТВ.

«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас — расстреливают из автоматов», — добавил посол.

Между тем руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что после вывода войск США Афганистан может ожидать новая фаза глобальной внутренней гражданской войны. Как рассказал эксперт в беседе с телеканалом «360», талибы могут использовать брошенное американскими военными оружие. Кроме того, Михайлов допустил, что талибы могут создать собственное коалиционное правительство либо начать работу под внешним управлением США.

