Женщины Афганистана провели акцию протеста в Кабуле

В афганском Кабуле женщины вышли на акцию протеста с требованием права на образование и работу.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, женщины намерены акцией протеста призвать мировое сообщество оказать давление на талибов, захвативших власть в стране.

Ранее в сентябре представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин в эфире Fox News заявил, что женщины, носящие хиджаб, будут иметь доступ к образованию и работе в Афганистане.

