Женщины Афганистана провели акцию протеста в Кабуле
30 сентября 202120:46
В афганском Кабуле женщины вышли на акцию протеста с требованием права на образование и работу.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, женщины намерены акцией протеста призвать мировое сообщество оказать давление на талибов, захвативших власть в стране.
Ранее в сентябре представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин в эфире Fox News заявил, что женщины, носящие хиджаб, будут иметь доступ к образованию и работе в Афганистане.
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30 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru