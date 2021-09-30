Женщины Афганистана провели акцию протеста в Кабуле

В афганском Кабуле женщины вышли на акцию протеста с требованием права на образование и работу.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, женщины намерены акцией протеста призвать мировое сообщество оказать давление на талибов, захвативших власть в стране.

Ранее в сентябре представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин в эфире Fox News заявил, что женщины, носящие хиджаб, будут иметь доступ к образованию и работе в Афганистане.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Женщины в Афганистане
ТЕГИ:Афганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры