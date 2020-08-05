После взрыва в Бейруте более 60 человек в критическом состоянии

Более 60 человек, пострадавших в результате катастрофического взрыва в порту Бейрута, находятся в критическом состоянии. Такие данные Ливанского общества Красного Креста приводит телеканал Al Arabiya.

Около 300 раненных размещены в Медицинском центре при Американском университете Бейрута. В эту же клинику переправлены тела погибших для проведения экспертизы ДНК. Ситуацию с лечением раненых осложняет то, что три больницы, расположенные в зоне поражения, практически разрушены.

В результате ЧП к этому часу погибло уже более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Ещё многие числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в ней введён двухнедельный режим чрезвычайного положения.

МЧС России отправляет сегодня в Ливан пять самолётов с гуманитарной помощью. Они, в частности, доставят в зону бедствия мобильный госпиталь, врачей и спасателей отряда «Центроспас», уточняет RT. Кроме того, в Бейрут прилетят сотрудники Роспотребнадзора с лабораторией по идентификации коронавируса.

По информации губернатора Бейрута, в результате ЧП до 300 тысяч человек остались без жилья. Ущерб превысил 3 миллиарда долларов.