После ракетного удара Израиля в Газе разрушена еще одна жилая высотка

Очередное высотное здание в секторе Газа попало под ракетный удар Израиля, сообщает телеканал Sky News Arabia.

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Жилая башня «Аль-Андалус» на западе города полностью разрушена в результате попадания ракеты. Здание стояло напротив ранее разрушенного 14-этажного дома «Бурж-Ханади». За несколько часов до этого ракета была выпущена по высотке «Аль-Муштаха».

Ранее израильская армия подтвердила совершение авианалета и нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, где располагались офисы международных средств массовой информации, сообщает Times of Israel.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильХамас
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