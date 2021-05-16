После ракетного удара Израиля в Газе разрушена еще одна жилая высотка

Жилая башня «Аль-Андалус» на западе города полностью разрушена в результате попадания ракеты. Здание стояло напротив ранее разрушенного 14-этажного дома «Бурж-Ханади». За несколько часов до этого ракета была выпущена по высотке «Аль-Муштаха».

Ранее израильская армия подтвердила совершение авианалета и нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, где располагались офисы международных средств массовой информации, сообщает Times of Israel.

