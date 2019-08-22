После ЧП под Северодвинском Пентагон захотел включить все оружие РФ в СНВ-3

В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в него должно быть включено всё новое вооружение России, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, сейчас Россия имеет крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками и нацеленные на Европу, которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В этом нет ничего хорошего», — отметил Эспер.

Глава Минобороны США также заявил, что взрыв в Архангельской области, в результате которого погибли пять сотрудников Росатома, был связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения, сообщает Ura.ru.