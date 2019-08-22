После ЧП под Северодвинском Пентагон захотел включить все оружие РФ в СНВ-3
В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), в него должно быть включено всё новое вооружение России, заявил глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
По его словам, сейчас Россия имеет крылатые ракеты, оснащённые ядерными боеголовками и нацеленные на Европу, которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В этом нет ничего хорошего», — отметил Эспер.
Глава Минобороны США также заявил, что взрыв в Архангельской области, в результате которого погибли пять сотрудников Росатома, был связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения, сообщает Ura.ru.
Напомним, ДРСМД утратил силу 2 августа 2019 года в связи с выходом из него США. Договор CHB-3 остаётся на сегодняшний день единственным документом между РФ и США, регулирующим вооружения. Он был подписан в 2010 году. Срок его действия истекает в начале 2021 года, напоминает RT.
Ранее в эфире НСН глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев напомнил, что СНВ-3 основан на абсолютном паритете ядерных сил России и США.
Взрыв на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. По версии американской разведки, гибель семерых людей была связана с неудачным испытанием новейшей ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По официальной версии России, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Поехали!» Робота «Фёдора» успешно отправили в космос
- Новости за ночь: Пентагон хочет включить все новое вооружение РФ в СНВ-3
- Зеленский предложил обменять Крым на возвращение России в G7
- Российское посольство напомнило американцам о подвиге Советского Союза
- «Олимпиакос» обыграл «Краснодар» с разгромным счетом