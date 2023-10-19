Посла США бойкотировали на заседании ООН

Во время выступления американского дипломата примерно половина представителей иностранных делегаций поднялись с мест и отвернулись в знак протеста. Так дипломаты продемонстрировали недовольство пренебрежением США к правам человека.

Ахмед отметил, что Вашингтон утрачивает уважение во всем мире.

Ранее в здание Конгресса США в Вашингтоне проникли протестующие, поддерживающие Палестину. Отмечается, что протестующие собрались на митинг в столице США. Сначала демонстрация проходила мирно, но позже начались столкновения с полицией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

