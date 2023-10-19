Посла США бойкотировали на заседании ООН
В ходе заседания Совета ООН по правам человека в Женеве десятки участников заседания бойкотировали посла США Мишель Тейлор. Соответствующую видеозапись разместил журналист Сулейман Ахмед в соцсети X.
Во время выступления американского дипломата примерно половина представителей иностранных делегаций поднялись с мест и отвернулись в знак протеста. Так дипломаты продемонстрировали недовольство пренебрежением США к правам человека.
Ахмед отметил, что Вашингтон утрачивает уважение во всем мире.
Ранее в здание Конгресса США в Вашингтоне проникли протестующие, поддерживающие Палестину. Отмечается, что протестующие собрались на митинг в столице США. Сначала демонстрация проходила мирно, но позже начались столкновения с полицией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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