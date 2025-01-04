Посла Италии вызвали в иранский МИД из-за задержания гражданина Ирана

Посла Италии в Тегеране Паолу Амадьи вызвали в МИД Ирана из-за задержания гражданина республики Мохаммада Абедини. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его данным, дипломата вызвал гендиректор по Западной Европе министерства иностранных дел Ирана Маджид Нейли Ахмадабади «в связи с продолжающимся задержанием итальянскими властями» Абедини. Во время встречи иранская сторона назвал арест своего гражданина незаконным актом, осуществленным по запросу правительства США.

Как отметил Ахмадабади, такие действия правительства Италии вредят отношениям страны и Ирана. Кроме того, подобные шаги противоречат нормам международного права, включая нормы прав человека.

Ранее послов Литвы, Латвии и Эстонии вызвали в МИД Грузии в связи с санкциями прибалтийских стран в отношении глав грузинского правительства и правоохранителей.

