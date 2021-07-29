Португалия отменит ношение масок на улице с сентября

Власти Португалии решили снять ограничение на обязательное ношение медицинских масок на улице с начала сентября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Отмечается, что соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Антониу Кошта.

Кроме того, власти планируют с 1 августа отменить комендантский час в ночное время, а также разрешить проведение ряда мероприятий, в частности, свадеб.

Согласно решению правительства, клубы и бары начнут работу после того, как в стране будет вакцинировано около 85% жителей.

В Португалии с населением 10 млн человек с начала пандемии зарегистрировано более 963 тыс. случаев коронавируса, летальным исходом закончились свыше 17 тысяч заражений.

