Португалия отменит ношение масок на улице с сентября
Власти Португалии решили снять ограничение на обязательное ношение медицинских масок на улице с начала сентября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Отмечается, что соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Антониу Кошта.
Кроме того, власти планируют с 1 августа отменить комендантский час в ночное время, а также разрешить проведение ряда мероприятий, в частности, свадеб.
Согласно решению правительства, клубы и бары начнут работу после того, как в стране будет вакцинировано около 85% жителей.
В Португалии с населением 10 млн человек с начала пандемии зарегистрировано более 963 тыс. случаев коронавируса, летальным исходом закончились свыше 17 тысяч заражений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru