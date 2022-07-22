Порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с Россией

Контейнерные перевозки из порта Роттердама в Россию и из страны прекращены. Об этом говорится в заявлении гавани.

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Администрация порта подчеркнула, что перевозки не осуществляются на фоне действующих санкций в отношении РФ.

«Постоянные препоны в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В последние месяцы, в преддверии санкций по углю и нефти, импортируется меньше российских угля, нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют из других стран», — цитирует заявление ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:РоссияНидерландыПеревозки
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