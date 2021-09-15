Популярный стендап-комик умер в 61 год от рака
Канадский стендап-комик Норм Макдональд скончался после длительной борьбы с раком. Норм Макдональд умер на 62-м году жизни, передает Variety со ссылкой на официального представителя артиста Джеффа Дениса. Медики диагностировали рак у комика 10 лет назад.
Канадско-американский актер и комик Джим Керри выразил свои соболезнования родным артиста. По его словам, Макдональд был гением комедии.
Макдональд начинал свою карьеру как сценарист сериала «Розанна» в 1992 году. За все время показа проект получил 25 номинаций на телепремию «Эмми». С 1993 по 1999 год Макдональд вел вечернюю музыкально-юмористическую передачу Saturday Night Live на канале NBC. Также комик снялся в фильмах «Грязная работа», «Человек на Луне» и «История одного похищения».
Ранее комик Идрак Мирзализаде потребовал от МВД РФ разрешить ему въезд в Россию.
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