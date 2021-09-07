Комик Идрак Мирзализаде потребовал от МВД РФ разрешить ему въезд в Россию

Стендап-комик Идрак Мирзализаде обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к МВД РФ, сообщает ТАСС.

Гражданин Белоруссии, которому ранее пожизненно запретили въезд в Россию, потребовал от российского министерства отменить данное решение.

Ранее в МВД РФ признали пожизненно нежелательным пребывание и проживание в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение было принято из-за допущенных комиком выражений, «возбуждающих ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

Ранее Мирзализаде был арестован на 10 суток по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», пишут «Известия». Административное дело в отношении комика завели после его шутки о «любви русских к фекалиям». Сам Мирзализаде вину свою не признал, заявив, что его слова выдернули из контекста.

