Комик Идрак Мирзализаде потребовал от МВД РФ разрешить ему въезд в Россию
Стендап-комик Идрак Мирзализаде обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к МВД РФ, сообщает ТАСС.
Гражданин Белоруссии, которому ранее пожизненно запретили въезд в Россию, потребовал от российского министерства отменить данное решение.
Ранее в МВД РФ признали пожизненно нежелательным пребывание и проживание в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение было принято из-за допущенных комиком выражений, «возбуждающих ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».
Ранее Мирзализаде был арестован на 10 суток по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», пишут «Известия». Административное дело в отношении комика завели после его шутки о «любви русских к фекалиям». Сам Мирзализаде вину свою не признал, заявив, что его слова выдернули из контекста.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- Адвокат Ивана Сафронова покинул Россию
- Еще одно уголовное дело возбудили после убийства школьниц в Кузбассе
- Кузнецова заявила о необходимости пожизненного наказания для педофилов
- Матвиенко оценила перспективы признания «Спутника V» в Европе
- СМИ: Убийца школьниц в Кемеровской области вошёл к ним в доверие
- Прокуратура Подмосковья начала проверку видео с пострадавшей в лифте девушкой
- Комик Идрак Мирзализаде потребовал от МВД РФ разрешить ему въезд в Россию
- Блогеру Юрию Хованскому на месяц продлили срок ареста
- Песков: в Кремле не работают над ужесточением наказания для педофилов
- Напарником Льюиса Хэмилтона в 2022 году станет Джордж Расселл
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru