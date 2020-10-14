Помпео заявил, что Турция оказывает военную помощь Азербайджану в Карабахе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Азербайджан в зоне конфликта в Нагорном Карабахе получает подкрепление от Турции. Об этом госсекретарь рассказал на брифинге в среду.

Также Помпео призвал Ереван и Баку выполнять договорённости по прекращению огня на территории военных действий. Глава госдепа призвал Армению и Азербайджан прекратить атаку по жилым районам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отступлении войск Нагорного Карабаха на некоторых участках в зоне конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). НКР заявила об обстрелах мирного населения, объявила всеобщую мобилизацию и ввела военное положение.

Позже на переговорах в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в зоне конфликта с 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей.