Помпео заявил, что Турция оказывает военную помощь Азербайджану в Карабахе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Азербайджан в зоне конфликта в Нагорном Карабахе получает подкрепление от Турции. Об этом госсекретарь рассказал на брифинге в среду.
Также Помпео призвал Ереван и Баку выполнять договорённости по прекращению огня на территории военных действий. Глава госдепа призвал Армению и Азербайджан прекратить атаку по жилым районам.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отступлении войск Нагорного Карабаха на некоторых участках в зоне конфликта.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). НКР заявила об обстрелах мирного населения, объявила всеобщую мобилизацию и ввела военное положение.
Позже на переговорах в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в зоне конфликта с 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей.
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