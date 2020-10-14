Пашинян подтвердил отступление армии Нагорного Карабаха
Войска Нагорного Карабаха на некоторых участках северного и южного направлений в зоне конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе обращения к народу.
По словам Пашиняна, в последние дни противник стал забрасывать в тыл армянских войск диверсионные группы, цель которых - создать хаос и панику. Но армия непризнанной республики сохраняет контроль над обстановкой не смотря на то, что на линии фронта сложилась крайне тяжёлая ситуация.
Ранее премьер заявил, что в Ереване знали о готовящейся войне в Нагорном Карабахе, но не имели данных о дате и месте первого удара. Интенсивные бои начались с 27 сентября. 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии, однако боевые действия в зоне конфликта не прекратились.
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