Пашинян подтвердил отступление армии Нагорного Карабаха

Войска Нагорного Карабаха на некоторых участках северного и южного направлений в зоне конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе обращения к народу.

По словам Пашиняна, в последние дни противник стал забрасывать в тыл армянских войск диверсионные группы, цель которых - создать хаос и панику. Но армия непризнанной республики сохраняет контроль над обстановкой не смотря на то, что на линии фронта сложилась крайне тяжёлая ситуация.

Ранее премьер заявил, что в Ереване знали о готовящейся войне в Нагорном Карабахе, но не имели данных о дате и месте первого удара. Интенсивные бои начались с 27 сентября. 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии, однако боевые действия в зоне конфликта не прекратились.

