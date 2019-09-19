Помпео признал бессилие ЗРК Patriot перед атакой дронов

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео признал, что системы противовоздушной обороны в мире не всегда дают требуемый результат. Так глава американской дипломатии ответил на вопрос, почему войска Саудовской Аравии, у которых на вооружении есть зенитно-ракетные комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные объекты.

Эта тема поднималась журналистами, которые сопровождают Помпео в ходе его визита в Джидду для переговоров с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. «Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — цитирует РИА ФАН Помпео. Госсекретарь пообещал, что США постараются сделать выводы и добиться, чтобы подобные атаки больше не имели успеха.

Одновременно Помпео вновь обвинил в нападении Иран, отмечает RT. Он также отказался признать, что такая ситуация возникла из-за выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Госсекретарь выразил уверенность, тема атаки на саудовские нефтяные предприятия, проведённой 14 сентября, будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН.

Ответственность за вылазку ранее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Эр-Рияд и Вашингтон считают, что за ней стоит Тегеран.

