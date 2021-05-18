Пользователи вновь заявили о сбое в работе Instagram
Пользователи соцсети Instagram, принадлежащей корпорации Facebook, жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом пишет портал Downdetector, который собирает данные о сбоях и отключениях крупных интернет-сервисов.
Сбой в работе социальной сети был зафиксирован около18:50 по московскому времени. Чаще других с проблемами при работе с приложением столкнулись пользователи из США, Великобритании, Германии, России, Канады.
Около 60% пользователей сообщают о сложностях при загрузке новостной ленты, 21% не могут загрузить или посмотреть истории (Stories). Портал также зарегистрировал жалобы на сбои при авторизации, что составило около 18% от общего числа неполадок.
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