Пользователи США сообщили о сбоях в Instagram

Пользователи Instagram в США в очередной раз за текущий месяц сообщают о сбоях в работе соцсети. Данные об этом содержит сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-сервисов.

Отмечаются неполадки в работе приложения, в том числе с размещением постов. Также есть жалобы на работу сайта.

Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram и мессенджере Whatsapp, 4 октября. Социальные платформы были недоступны более 6 часов. С этого момента пользователи продолжают сообщать о возникающих проблемах в функционировании платформы.

