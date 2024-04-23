Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X
Пользователи соцсети X (ранее Twitter) заявили, что в некоторых странах фиксируются сбои в работе платформы. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
По данным площадки, основная масса жалоб связана с работой сайта - 76%. Ещё 17% указали на сбои в работе мобильного приложения. О трудностях с подключением к серверу заявили 7% пользователей.
Уточняется, что больше всего жалоб на работу соцсети X поступает из США.
Ранее сотрудники подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru