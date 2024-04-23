Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X

По данным площадки, основная масса жалоб связана с работой сайта - 76%. Ещё 17% указали на сбои в работе мобильного приложения. О трудностях с подключением к серверу заявили 7% пользователей.

Уточняется, что больше всего жалоб на работу соцсети X поступает из США.

Ранее сотрудники подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

