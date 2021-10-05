Пользователи сообщают о восстановлении Facebook и Instagram
Пользователи сообщают о постепенном восстановлении Facebook и Instagram.
Ряд пользователей смогли войти в аккаунт и отправить сообщения через мессенджеры. Проблемы в WhatsApp cохраняются.
Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram и мессенджере Whatsapp. Социальные платформы были недоступны более 6 часов. Некоторые проблемы остаются до сих пор. В Facebook принесли за случившиеся извинения пользователям.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после сбоя в работе Facebook становится очевидным, нужны ли России собственные платформы.
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