Пользователи сообщают о восстановлении Facebook и Instagram

Пользователи сообщают о постепенном восстановлении Facebook и Instagram.

Ряд пользователей смогли войти в аккаунт и отправить сообщения через мессенджеры. Проблемы в WhatsApp cохраняются.

Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram и мессенджере Whatsapp. Социальные платформы были недоступны более 6 часов. Некоторые проблемы остаются до сих пор. В Facebook принесли за случившиеся извинения пользователям.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после сбоя в работе Facebook становится очевидным, нужны ли России собственные платформы.



