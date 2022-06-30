Польза завершила строительство забора на границе с Белоруссией

Пограничная охрана Польши в своих соцсетях заявила об окончании строительство забора на границе с Белоруссией.

Лукашенко назвал неэффективным строительство польской стороной забора на границе

Заграждение, которое начали возводить 25 января 2022 года, растянулось на 186,25 км, на его строительство потребовалось 49 тысяч тонн стали.

Польские пограничники добавили, что высота забора составляет 5,5 метров, сверху по нему идёт колючая проволока, также будут установлены 2,5 тысячи камер видеонаблюдения.

«Эта стена защитит нас. Мы должны всегда противодействовать попыткам дестабилизации внутренней ситуации в стране посредством мигрантов», — прокомментировал окончание строительства премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее в Пограничной охране Польши заявили, что забор на границе обойдётся в 1,6 млрд злотых и станет самой большой инвестицией в истории ведомства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияПольшаГраница
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