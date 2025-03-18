СМИ: Германия предложит кандидатуру Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН

Собеседники агентства утверждают, что до 20 апреля в Германии будет создан новый кабинет министров, в который Бербок не войдёт.

«Федеральное правительство намерено выдвинуть её в качестве немецкого кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025-2026 годы», - говорится в сообщении.

Ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что отказалась о претензий на пост председателя партии «Зелёных», пишут «Известия».