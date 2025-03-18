СМИ: Германия предложит кандидатуру Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН

Немецкое правительство намерено предложить главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает DPA.

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Собеседники агентства утверждают, что до 20 апреля в Германии будет создан новый кабинет министров, в который Бербок не войдёт.

«Федеральное правительство намерено выдвинуть её в качестве немецкого кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН на 2025-2026 годы», - говорится в сообщении.

Ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что отказалась о претензий на пост председателя партии «Зелёных», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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