Полянский высказался о будущем моратория на развертывание ракет
Мораторий РФ на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от поставок Североатлантического альянса оружия Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.
Политик выступил на комиссии организации по разоружению. Дипломат также призвал американские власти вернуть ядерное оружие на свою территорию из неядерных стран.
Полянский также заверил, что возможность применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины отсутствует.
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