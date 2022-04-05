Полянский высказался о будущем моратория на развертывание ракет

Мораторий РФ на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от поставок Североатлантического альянса оружия Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие

Политик выступил на комиссии организации по разоружению. Дипломат также призвал американские власти вернуть ядерное оружие на свою территорию из неядерных стран.

Полянский также заверил, что возможность применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины отсутствует.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mil.ru
ТЕГИ:НАТОЯдерное ОружиеРакеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры