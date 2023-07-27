Британское предательство в Совете Безопасности ООН является позором, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда России при международной организации Дмитрия Полянского.

По его словам, постпредство Великобритании пытается навязать ООН собственную повестку. «Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определенных вопросов, а не навязывать свою собственную повестку», – сказал российский дипломат.

Так Полянский оценил недопуск председательством Британии к выступлению в Совбезе представителя УПЦ епископа Гедеона.

Россия призвала провести 26 июля заседание Совета Безопасности ООН по Украине, в том числе, по теме репрессий в отношении канонической УПЦ.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что арест может привести к смерти наместника Киево-Печерской Лавры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

