Польский военный вертолет нарушил воздушные границы Белоруссии
Польский военный вертолет советского производства Ми-24 вторгся на территорию Белоруссии. Об этом сообщил белорусский государственный погранкомитет в своем Telegram-канале.
Как отмечается, нарушение госграницы республики зафиксировано днем в пятницу, 1 сентября.
«Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», — уточнили в погранкомитете.
Об инциденте белорусское руководство проинформировало Варшаву.
Ранее российский посол в Минске Борис Грызлов пообещал ответ России в случае нападения на Белоруссию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru