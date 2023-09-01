Польский военный вертолет нарушил воздушные границы Белоруссии

Польский военный вертолет советского производства Ми-24 вторгся на территорию Белоруссии. Об этом сообщил белорусский государственный погранкомитет в своем Telegram-канале.

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Как отмечается, нарушение госграницы республики зафиксировано днем в пятницу, 1 сентября.

«Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», — уточнили в погранкомитете.

Об инциденте белорусское руководство проинформировало Варшаву.

Ранее российский посол в Минске Борис Грызлов пообещал ответ России в случае нападения на Белоруссию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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