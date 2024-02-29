Премьер Польши допустил полное закрытие границы с Украиной
Польша может закрыть границу с Украиной, если Киев не услышит требования Варшавы относительно товарооборота между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск по итогам встречи с протестующими фермерами.
«Мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны», - цитирует Туска РИА Новости.
Польские фермеры ранее блокировали погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей,и другие пункты. Они не пропускали автомобили с украинской сельскохозяйственной продукцией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о российском следе в ситуации с блокированием польскими фермерами пограничных переходов, напоминает «Радиоточка НСН».
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