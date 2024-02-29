Премьер Польши допустил полное закрытие границы с Украиной

«Мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны», - цитирует Туска РИА Новости.

Польские фермеры ранее блокировали погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей,и другие пункты. Они не пропускали автомобили с украинской сельскохозяйственной продукцией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о российском следе в ситуации с блокированием польскими фермерами пограничных переходов, напоминает «Радиоточка НСН».

