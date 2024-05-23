Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета

Польский самолет МиГ-29 во время тренировочного полета потерял пустой топливный бак над населенным пунктом. Об этом заявили в генеральном командовании вооруженных сил Польши.

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«Во время тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак. Цистерна... упала в нескольких сотнях метров от зданий», — указано в сообщении командования в соцсети Х.

По предварительной информации, пилоты истребителя действовали соответственно установленным процедурам. В результате ЧП никто не пострадал, пишет RT. Инцидент расследует госкомиссия по расследованию авиационных происшествий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Миг-29СамолетыПольша

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