Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время полета
Польский самолет МиГ-29 во время тренировочного полета потерял пустой топливный бак над населенным пунктом. Об этом заявили в генеральном командовании вооруженных сил Польши.
«Во время тренировочного полета на самолете МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы был потерян топливный бак. Цистерна... упала в нескольких сотнях метров от зданий», — указано в сообщении командования в соцсети Х.
По предварительной информации, пилоты истребителя действовали соответственно установленным процедурам. В результате ЧП никто не пострадал, пишет RT. Инцидент расследует госкомиссия по расследованию авиационных происшествий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru