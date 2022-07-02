Польский генерал рассказал о «новой цели» России после спецоперации
Россия в случае победы в рамках специальной военной операции на Украине захочет установить сухопутное сообщение с Калининградом через Сувалкский коридор, считает бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей. Об этом эксперт заявил в интервью польскому Radio ZET.
«В настоящий момент, особенно когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград становится особенно важной стратегической базой для России, и в то же время он изолирован», — отметил генерал.
Козей считает, что во время спецоперации Россия не станет заниматься вопросом «коридора», однако он может стать следующей целью Москвы, в том числе в случае заморозки конфликта на Украине.
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