«Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау», — отметил Скшипчак.

По словам генерала, у Киева есть все для такого оружия, и украинской стороне «никто на запретит его иметь», пишет «Свободная пресса».

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе страны, напоминает Ura.ru. При этом у украинских властей нет предложения, «как это могло бы выглядеть».

