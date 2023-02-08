Польский генерал допустил, что Украина уже может обладать ядерным оружием
Украина может обладать ядерным оружием, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Об этом офицер заявил в беседе с Radio ZET.
«Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау», — отметил Скшипчак.
По словам генерала, у Киева есть все для такого оружия, и украинской стороне «никто на запретит его иметь», пишет «Свободная пресса».
Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе страны, напоминает Ura.ru. При этом у украинских властей нет предложения, «как это могло бы выглядеть».
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